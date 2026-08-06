Çin'in yoğun nüfuslu kentlerinden Chongqing'de bir tünel girişinde kontrolden çıkan SUV tipi araç, kaldırıma çarptıktan sonra havalanarak ağaç ile trafo arasında sıkıştı.

Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen olayda, araç içerisinde mahsur kalan sürücü kurtarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla güvenli bir şekilde çıkarıldı.

Araç Ağaç ile Trafo Arasında Sıkıştı Edinilen bilgilere göre kaza, tünel girişinde meydana geldi. Seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan SUV, hızla kaldırıma çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, tünel girişinin üzerindeki ağaca çarparak yükseldi.

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde uzaktan bakıldığında havada süzülüyormuş gibi görünen aracın, bir ağaç ile trafo arasında sıkışıp asılı kaldığı kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye hızla kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, araç içinde mahsur kalan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu sürücü kazayı yara almadan atlattı ve güvenli bir şekilde araçtan çıkarıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücünün kurtarılmasının ardından, havada asılı kalan aracın bulunduğu yerden kaldırılması amacıyla çalışma başlatıldı.