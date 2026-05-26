Çin'de, milyarder oyun girişimcisi Lin Qi'yi zehirleyerek öldürmekten suçlu bulunan eski yönetici Xu Yao'nun idam edildiği açıklandı.

Qi'nin kurucusu olduğu Yoozoo Games yaptığı açıklamayla Xu Yao'nun infazını doğruladı.

Şirket açıklamasında, “Adalet nihayet yerini buldu” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, “Bay Lin’i derin bir üzüntüyle anıyor, ailesine en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Onunla omuz omuza mücadele eden çalışma arkadaşları olarak, yargı sürecinin tarafsızlığı için minnettarız” denildi.