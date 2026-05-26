Çin'de, milyarder oyun girişimcisi Lin Qi'yi zehirleyerek öldürmekten suçlu bulunan eski yönetici Xu Yao'nun idam edildiği açıklandı.
Qi'nin kurucusu olduğu Yoozoo Games yaptığı açıklamayla Xu Yao'nun infazını doğruladı.
Şirket açıklamasında, “Adalet nihayet yerini buldu” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, “Bay Lin’i derin bir üzüntüyle anıyor, ailesine en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Onunla omuz omuza mücadele eden çalışma arkadaşları olarak, yargı sürecinin tarafsızlığı için minnettarız” denildi.
OLAY
Qi, 2020'de probiyotik hap görünümünde verilen zehir nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Lin Qi'nin şirketi, Netflix'te yayımlanan "3 Cisim Problemi" dizisinin uyarlandığı bilimkurgu serisinin haklarını elinde bulunduruyordu.
Yerel basında yer alan haberlere göre Xu Yao, şirket içindeki anlaşmazlıklar nedeniyle Lin Qi ile sorun yaşamıştı.
Xu'nun, Netflix ile yürütülen anlaşma sürecinde görev aldığı ancak daha sonra şirket içindeki etkisinin azaltıldığı belirtilmişti.