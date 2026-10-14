Çin’de kaydedildiği belirtilen görüntülerde, çocuklarıyla birlikte yürüyen genç bir kadının sokak ortasında bir erkeğin saldırısına maruz kaldığı görüldü.
Gündüz saatlerinde yaşandığı belirtilen olayda, şüphelinin kadına yönelik cinsel saldırı girişiminde bulunduğu aktarıldı. Olayın nasıl sonuçlandığına ve şüpheli hakkında işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.
Saldırının kadının çocuklarının yanında gerçekleşmesi, görüntüleri izleyenlerin tepkisini çekti. Olay anına ilişkin kayıtlar sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar yaşananlara tepki gösterdi.