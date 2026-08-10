Meteoroloji yetkilileri, Dolphin Tayfunu'nun Zhejiang eyaletine bağlı Yuhuan şehrinde ilk karaya çıktığında saatte 150 kilometre hıza ulaştığını bildirdi. Tayfunun, yaklaşık bir saat sonra Wenzhou şehrinde ikinci kez karaya ulaştığını belirten yetkililer, Şanghay'da 1400 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Dolphin Tayfunu'nun karaya ulaşmasının ardından Şanghay da dahil olmak üzere ülkenin doğusundaki 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi.

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