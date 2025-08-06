Bilim insanları, Yunnan eyaletinin Wuding bölgesinde bulunan iyi korunmuş kafatası kemikleri, boyun-sırt omurları ve ön ayak kemiklerinden oluşan fosilleşmiş kalıntıları inceledi.

Erken Jura döneminden kalma kemiklerin yaklaşık 200 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlendi.

O dönemdeki dinozor türlerinden farklı özellikleri bulunduğu belirlenen türe 'Wudingloong wui' adı verdi. Araştırmayı aşağıdaki kurumlardan araştırmacılar yürüttü:

Çin Bilimler Akademisi Omurgalı Paleontoloji ve Paleoantropoloji Enstitüsü

Çin Jeoloji Müzesi

Yunnan Üniversitesi

Uzun boyunlu, çoğunlukla otçul dinozorları kapsayan 'Sauropodomorpha' kladı üyesi 'Wudingloong wui', Doğu Asya'da şimdiye kadar bulunan en eski 'Sauropodomorpha' fosili oldu.

Bilim insanları, türün, Doğu Asya bölgesinde kayıtlara geçen diğer 'Sauropodomorpha' mensubu dinozorlara kıyasla daha küçük olduğunu tespit etti. Ayrıca 'Wudingloong wui'nin diş minesi daha pürüzsüz, kürek kemiği daha ince, parmakları daha uzun.

Dinozor muhtemelen iki ayağı üzerinde hareket etmiş.