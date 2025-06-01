Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Mayıs 2025'te önceki aya göre 0,5 puan artışla 49,5'e çıktı.

Nisan ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini artırması ve Pekin'in karşılık vermesiyle tırmanan ticaret gerilim sonrasında taraflar müzakere masasına otursa da süregelen belirsizlik, imalat sanayisi büyük oranda ihracata dayalı olan Çin'de, bu sektördeki ekonomik aktiviteyi negatif yönde etkilemeyi sürdürüyor.

2025 Ocak'ta 49,1'e gerileyen endeks Şubat'ta 50,2'ye, Mart'ta ise 50,5'e yükselerek, g2024'ün son çeyreğindeki genişleme seyrini yeniden yakalamıştı.

Endeks Nisan'da tarife restleşmesinin etkisiyle 49'a gerileyerek, son 16 ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

İmalat sanayi PMI içinde yeni siparişler alt endeksi de 49,2'den 49,8'e çıkarken, yeni ihracat siparişleri alt endeksi 44,7'den 47,5'e yükseldi.

UİB Kıdemli İstatistikçisi Cao Çinghı, Mayıs'ta ABD ile ticarette toparlanmanın olduğunu, hem ihracat hem ithalatta nisan ayına oranla artış gözlendiğini ifade etti.

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI da Mayıs'ta 0,1 puan azalışla 50,3'e indi.

Ocakta 50,2 seviyesinde olan endeks Şubat'ta 50,4'e, Mart'ta 50,8'e yükselmiş, Nisan'da ise 50,4'e inmişti.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa ı ifade ediyor.