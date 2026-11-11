Çin’in Huizhou kentine bağlı Daya Bay bölgesinde gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde, kaldırım boyunca yan yana dizilmiş çok sayıda şeffaf çadır dikkat çekti.

Yağmurdan korunmak amacıyla kurulan çadırları yayın stüdyosu olarak kullanan içerik üreticileri, telefonlarını ve aydınlatma ekipmanlarını yerleştirerek takipçilerine ulaşmaya çalışıyor. Geleneksel stüdyolar yerine sokakları tercih eden yayıncıların oluşturduğu görüntü, bölgeyi adeta açık hava yayın merkezine dönüştürüyor.

ÇİN BASINI DA GÜNDEME TAŞIDI

Çin basınında yer alan haberlerde, Daya Bay bölgesindeki kaldırımların özellikle gece saatlerinde canlı yayın yapan kişilerle dolduğu belirtildi. Yayıncıların telefon ve ışık sistemleriyle hazırlık yaptığı, bölgenin açık hava canlı yayınlarıyla tanınmaya başladığı aktarıldı.

CANLI YAYINCILIK GELİR KAPISI OLDU

Çin’de canlı yayıncılık, ürün tanıtımından eğlence içeriklerine kadar pek çok alanda gelir elde etme yöntemlerinden biri haline geldi. Bazı içerik üreticileri yayın sırasında ürün satışı yaparken, bazıları izleyicilerden gelen sanal hediyeler ve desteklerle kazanç sağlamaya çalışıyor.

Daya Bay’deki yayıncıların hangi platformlarda faaliyet gösterdiği veya ne kadar gelir elde ettiği konusunda ise doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

Çin’de kamusal alanlarda yapılan canlı yayınlar, zaman zaman çevre sakinlerinin şikayetlerine de neden oluyor. Guangzhou’da metro istasyonu çevresinde toplanan yayıncıların yarattığı rahatsızlığa ilişkin şikayetlerin ardından denetimlerin artırıldığı belirtiliyor.

Shenzhen’deki Dongmen alışveriş caddesinde ise 2024 yılında açık hava yayınları için önceden kayıt uygulamasına geçilmişti.

Daya Bay’deki şeffaf çadırlar, dijital yayıncılığın sokaklara taşınan yeni çalışma biçimlerinden birini gözler önüne sererken, içerik üreticilerinin çalışma koşullarını da gündeme getirdi.