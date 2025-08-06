Çin’in Guangdong eyaletinde sivrisinek kaynaklı ‘chikungunya’ virüsü nedeniyle son haftalarda 7 binden fazla vaka tespit edildi.

KARANTİNA BAŞLADI

Vakaların büyük kısmının güneydeki Foshan kentinde yoğunlaştığı belirtildi. Foshan'ın yanı sıra Guangdong'daki en az 12 şehirde daha vakaların teyit edildiği aktarıldı.

Yetkililer, enfekte kişileri hastanede karantinaya alarak testler uyguladıklarını açıkladı.

'TEMİZ SUYLA YIKAYIN' ÇAĞRISI

Euronews'te yer alan habere göre; Çinli yetkililer, temmuz ayında yerel bulaşmanın "ithal bir vakayla" başladığını belirtti ancak enfeksiyonun hangi ülkeden geldiğini açıklamadı.

Çoğu hasta bir hafta içinde iyileşirken, bazılarında aylar hatta yıllar sürebilen kalıcı eklem ağrıları görülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ - WHO) göre, aşılara erişim kolay değil ve chikungunya için özel bir tedavi bulunmuyor.

Guangdong'da bölge sakinlerinden evlerindeki durgun suları temizlemeleri isteniyor. Sivrisinekler için ideal bir üreme alanı oluşmaması için alınan bu önlemle saksılarda ve kahve makinesi tepsilerinde kalan su da dahil değiştirilmesi isteniyor. Buna uymayanlar ise 10 bin yuana (bin 208 euro) kadar para cezasıyla karşı karşıya.