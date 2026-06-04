Çin'in Henan eyaletine bağlı Ningling kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı; sosyal medyada 1,5 milyondan fazla takipçisi bulunan "Chutou" adlı border collie cinsi köpeğin kaybolmasıyla ilgili şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

AsiaOne'ın aktardığına göre, köpeğin sahibi Guo yurt dışına çıkmadan köpeğini babasına bıraktı.

Haberde Gou'nun babasının köpeği tarlada çalışırken yanında götürdüğü, Chutou'nun ise araç yakınında beklerken ortadan kaybolduğu aktarıldı.

Tüm aramalara rağmen köpeğe ulaşılamazken güvenli kamerası görüntülerinde köpeğin bir çift tarafından motosiklet ile götürüldüğü belirlendi.

ET RESTORANINA SATILMIŞ

İnceleme sonucu yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden birinin köpeği "sahipsiz zannettiğini" ve 180 yuan (yaklaşık 24 dolar) karşılığında bir köpek tüccarına sattığını itiraf ettiği belirtildi.

Köpeğin daha sonra bir et restoranına satıldığı ve burada kesilerek müşterilere verildiği öğrenildi.