Çin'de sel tehlikesi nedeniyle acil durum uyarısı yapıldığı ve binlerce kişinin güvenli alanlara taşındığı bildirildi.

Çin Su Kaynakları Bakanlığı ve Çin Meteoroloji İdaresi, ülkenin iç kesimlerindeki Anhui eyaletinin batısı ve Hubey eyaletinin doğusundaki yerleşimler için en yüksek uyarı seviyesi olan ‘kırmızı alarm’ ilan etti. Selden etkilenen bölgelerde 1805 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, sahada durum tespiti yapmak ve sellerden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılamak üzere bir çalışma ekibinin bölgeye gönderildiğini açıkladı.