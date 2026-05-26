Xiaogan kentinde etkili olan yoğun yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede meydana gelen sel nedeniyle bir köprünün çöktüğü bildirildi. Çökme sırasında köprü üzerinde bulunan bir aracın nehre düştüğü ve kuvvetli akıntıyla sürüklendiği belirtildi. Olayın ardından bölgeye arama-kurtarma ve acil durum ekipleri sevk edildi. Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin resmi açıklama ise henüz yapılmadı.

