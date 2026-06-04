Çinlilerin 'süper müshil' olarak seçtiği bu sebze bağırsakların çalışma düzenine katkı sağlıyor. Kabızlık gibi bağırsak şikayetlerinden kurtulmanın püf noktası sayılan bu sebze aynı zamanda kan şekerini dengelemeye yardımcı oluyor. Kilosu 200 TL'ye satılıyor.

Son yıllarda sağlıklı beslenme alışkanlıkların giderek yaygınlaşması ile birlikte değeri yeniden hatırlanan siyah fasulye de tezgahlarda popülerlik kazanmaya başladı.

DİĞER BESİNLERİ GERİDE BIRAKTI

Siyah fasulye, özellikle içerisindeki yüksek lif değeri ve protein bakımından ön plana çıkıyor. Güçlü bir protein kaynağı olan siyah fasulye benzer protein kaynaklarının önünde görüldü. Çinli beslenme uzmanı Lin Li-Shen tarafından açıklanan verilere göre 100 gram siyah fasulye filizi yaklaşık 4,9 gram lif içeriyor. Bu oran 100 gramında 3,4 gram lif barındıran tatlı patates yapraklarını ciddi bir farkla geri bıraktı. Siyah fasulye filizleri içerdiği antosiyaninler ve bitkisel proteinler sayesinde son dönemde oldukça popüler bir hale geldi.

Siyah fasulye filizleri içerisinde bulunan antosiyaninler, meyve ve sebzelere rengini veren antioksidan bileşikleri olarak biliniyorlar. Bu da siyah fasulyenin sadece lif değil aynı zamanda ek besinsel faydalar sunmasını bulunan soya fasulyeleri su ıspanağı ve lahana gibi kaynakları bakımından 2. sırada yer alan soya fasulyesi. 100 gramında 2,5 gram soya fasulyesi filizleri su ıspanağı ve lahana gibi sebzeleri geride bırakıyor.

MAŞ FASULYESİNE DİKKAT EDİN

Piyasada yaygın şekilde satışa sunulan popüler bir diğer tür ise maş fasulyesi oldu. Maş fasulyesi filizleri lif bakımından listenin sonunda yer aldı.00 gramında yaklaşık olarak 1,4 gram lif bulunan maş fasulyesi aynı zamanda yüksek su içeriği olduğundan düşük kalorili alternatiflerden biri olarak görülüyor.

Maş fasulyesi filizlerinin yüzde 94 kadarı sudan oluşuyor. Bu da tokluk hissi sağlarken aynı zamanda tokluk hissine katkı sağlıyor. Uzmanlara göre siyah fasulye filizlerinin dengeli bir şekilde tüketilmesi ve beslenme programlarına dahil edilmesi bağırsak sağlığını destekliyor. Aynı zamanda kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor.