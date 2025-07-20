Çin, sıfır kilometre alınan araçların hemen ikinci el piyasasına düşmesini önlemek için Türkiye'deki 6 ay/6 bin kilometre uygulamasına benzer bir düzenlemeye hazırlanıyor. Ülkede, araçların ilk tescilinden itibaren altı ay boyunca yeniden satışının yasaklanması planlanıyor.

AMAÇ: DAMPİNG VE FİYAT SAVAŞINI DENGELEMEK

Çin Sanayi Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni düzenleme, sıfır kilometre kullanılmış araç satışlarının önüne geçmeyi hedefliyor. Dünyanın en büyük otomobil pazarlarından biri olan Çin, son yıllarda kronik üretim fazlası ve acımasız fiyat rekabeti nedeniyle bu alanda çeşitli sorunlar yaşıyor.

Yeni düzenleme ile birlikte, bayilerin satış hedeflerini tutturmak adına uyguladığı "önce sigortalayıp sonra yeniden satışa çıkarma" yöntemi de sınırlanacak.

BAYİLERE SORUMLULUK YÜKLENİYOR

Chery ve BYD gibi büyük otomobil üreticilerinin, bayilerinin bu kurallara uymasını sağlamak için ihlal durumlarında doğrudan sorumlu tutacağı belirtiliyor. Uygulamanın hayata geçmesi halinde, Çin’de sıfır araçların ikinci el piyasasına düşmesi zorlaşacak.

YENİ POLİTİKA SİNYALİ VERİLDİ

Çin Otomobil Üreticileri Birliği’ne ait Auto Review isimli yayında yer alan başyazıya göre, bu adım Çin hükümetinin ilk resmi müdahalesi olacak. Söz konusu politika, Great Wall Motor CEO’su Wei Jianjun’un mayıs ayında yaptığı uyarılar ve Komünist Parti gazetesinin sıfır kilometre kullanılmış araçlara yönelik eleştirilerinin ardından gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde ise Çin kabinesi, yerel otomobil sektöründeki “mantıksız rekabeti” kontrol altına alacaklarını duyurdu.

TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMAYA BENZİYOR

Benzer bir durum daha önce Türkiye’de de yaşanmış, Ticaret Bakanlığı devreye girerek 6 ay / 6 bin kilometre kuralını yürürlüğe koymuştu. Bu düzenleme ile birlikte, bayi ve galerilerin sıfır araçları ruhsatlandırıp fahiş fiyatla ikinci el gibi satışa sunmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştı.