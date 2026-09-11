Çin’de kene ısırığı sonrası yüksek ateş, yorgunluk ve mide-bağırsak sorunları yaşayan hastalar üzerinde yapılan araştırmada daha önce bilinmeyen yeni bir virüs tespit edildi. Bilim insanları, Asya uzun boynuzlu kene nairovirüsü (ALTNV) adını verdikleri patojenin kene kaynaklı hastalıklar arasında yeni bir tehdit oluşturabileceğini belirledi.

Araştırmacılar, Çin’in Henan, Hubei, Anhui ve Shandong eyaletlerinde kene ısırmasının ardından ateşlenen toplam 3 bin 163 kişiden alınan örnekleri analiz etti. İncelemeler sonucunda 329 kişide, yani hastaların yüzde 10,4’ünde ALTNV enfeksiyonu tespit edildi.

Vakaların görüldüğü bölgeler arasında idari merkezi Wuhan olan Hubei eyaleti de yer aldı. Araştırmaya göre yeni virüsün bilinen en eski enfeksiyon vakası ise 2009 yılına kadar uzanıyor.

BAŞKA BİR VİRÜSÜ ARAŞTIRIRKEN ORTAYA ÇIKTI

ALTNV’nin keşfi, şiddetli ateş ve trombositopeni sendromuyla (SFTS) bağlantılı Daby virüsü (DBV) üzerine yürütülen araştırmalar sırasında gerçekleşti.

Çin başta olmak üzere Güney Kore ve Japonya gibi Asya ülkelerinde görülen DBV enfeksiyonu, yüksek ateş ve kandaki trombosit seviyesinin düşmesi gibi ciddi belirtilere neden olabiliyor. Araştırmacılar, DBV’den şüphelenilen hastaların yaklaşık yüzde 30’unda yapılan testlerin negatif sonuç verdiğini belirledi.

Bu durum üzerine bilim insanları, şüpheli ve doğrulanmış vakalardan alınan örnekleri daha ayrıntılı şekilde incelemeye başladı. Yapılan analizlerde Orthonairovirus cinsine ait daha önce tanımlanmamış ALTNV tespit edildi.

EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİ ATEŞ

Araştırmacıların ayrıntılı klinik verilerine ulaşabildiği, yalnızca ALTNV taşıyan ve aynı zamanda DBV enfeksiyonu bulunmayan 56 hasta incelendi. Bu kişilerde en yaygın belirti yüksek ateş olurken, hastaların yüzde 84’ünde yorgunluk, yüzde 80’inde ise mide-bağırsak sorunları görüldü. Hastaların yüzde 38’inde kandaki trombosit sayısının düşmesi olarak bilinen trombositopeni tespit edildi.

Trombositler, kanın pıhtılaşmasında önemli rol oynadığı için bu hücrelerin azalması kanama riskini artırabiliyor. Araştırmacılar ise ALTNV enfeksiyonu geçiren bazı kişilerde trombositopeninin neden geliştiğinin henüz tam olarak bilinmediğini belirtti.