Çinli politikacıların geçen yıldan bu yana sektörü destekleyici önlemlerle istikrara kavuşturmak için çaba sarf etmesine rağmen yeni konut fiyatları baskı altında kalıyor. Bu önlemler arasında son olarak gayrimenkul alımlarını teşvik etmek için kredi faiz oranlarının düşürülmesi de yer alıyor.

Gayrimenkul araştırma enstitüsü, WeChat hesabından yayınladığı raporda, "Genel olarak, mevcut makro politika desteğinin emlak piyasasına yönelik olarak arttığı" ifadelerini kullandı.

Bir ay önce yapılan ankette, birinci ve ikinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının arttığı, 100 şehir arasında ise ilk sırayı Şanghay'ın aldığı görüldü.

Yıllık bazda ise yeni konutların ortalama fiyatları Nisan ayındaki yüzde 2,50'ye kıyasla yüzde 2,56 ile daha hızlı arttı.

Çin İstatistik Bürosu, konut fiyatlarına ilişkin resmi verileri 16 Haziran'da açıklayacak.

Şirket, ikinci el konut birimlerine yönelik ilanların sürekli olarak yüksek hacimde seyrettiğini ve bu durumun bu segmentteki fiyatları düşük tuttuğunu belirtti.

İkinci el konut fiyatları bir ay öncesine göre %0,71, bir önceki yıla göre ise %7,24 düştü. Bu rakamlar, Nisan ayındaki sırasıyla %0,69 ve %7,23'lük düşüşlerle karşılaştırıldı.

Çin'in en yoğun döneminde ekonomik faaliyetlerin yaklaşık dörtte birini oluşturan gayrimenkul piyasası, ülkedeki hanehalkı servetinin yaklaşık yüzde 70'inin yatırıldığı yer.

Herhangi bir rahatlama belirtisi, Çin ekonomisinin ABD ile henüz çözülememiş ticaret savaşının yarattığı stresten kurtulmasına yardımcı olabilir.