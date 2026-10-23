Çin'in Tibet bölgesinde yer alan kuzeydeki Nagqu şehrinde 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Resmi medyanın aktardığı bilgilere göre, şiddetli sarsıntıda en az 16 kişi hayatını kaybederken, 54 kişi yaralandı ve yüzlerce ev yıkıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin perşembe günü yerel saatle 22.33'te, Nagqu'nun 191 kilometre doğu-kuzeydoğusunda, Tibet'in kuzeyindeki nüfusun seyrek olduğu yüksek rakımlı bir bölgede ve 18 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Depremin ardından büyüklükleri 4,3 ile 5,2 arasında değişen ve tamamı 10 kilometre derinlikte en az yedi artçı sarsıntı kaydedildi.

İlk değerlendirmelere göre bölgede 300'den fazla ev ağır hasar alırken bazı yerleşim yerlerine ulaşan yollar tamamen kullanılamaz hale geldi.

Depremden korkan halk ise geceyi sokakta geçirdi. Yüzlerce binlerce kişi toplam alanlarına serdikleri yorganları kullanarak açık havada uyudu.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Nagqu medya ofisinin şehir hükümeti yetkililerine dayandırdığı açıklamaya göre, en az 339 evin ve 20 hayvancılık barınağının yıkılmasının ardından arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yerel ilçeden 1.600'den fazla kişinin sevk edildiği kurtarma operasyonlarında, 1.000 prefabrik konut ünitesi, yaklaşık 3 bin çadır ve katlanabilir yatak ile el fenerleri ve kışlık kıyafetleri içeren yardım malzemeleri bölgeye ulaştırıldı.

Ayrıca 300'den fazla polis memuru yardım çalışmalarına yönlendirilirken, bölgesel itfaiye ve kurtarma teşkilatı etkilenen alanlara yaklaşık 350 personel sevk etti.

BAZI BÖLGELERE ULAŞILAMIYOR

Çin resmi haber ajansı Şinhua, cuma günü yaptığı açıklamada depremden etkilenen bazı bölgelerde iletişimin kesildiğini duyurdu.

Yerel demiryolu yetkilileri bölgeden geçen trenleri durdurmak için acil durum önlemleri alırken, depremin yol açtığı kaya düşmeleri nedeniyle 317 numaralı ulusal karayolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Ekipler enkazı kaldırmak için çalışırken, yoldan yalnızca acil durum, kurtarma ve resmi destek araçlarının geçişine izin veriliyor.

Önümüzdeki üç gün boyunca deprem bölgesinde aralıklı kar yağışı bekleniyor.

5 YILIN EN BÜYÜK DEPREMİ

Çin devlet televizyonu CCTV'de yayınlanan görüntülerde, deprem anında çalışanların restoranlardan dışarı koştuğu ve süpermarketlerdeki eşyaların raflardan düştüğü görüldü.

CCTV, sarsıntının son beş yılda bölgede meydana gelen en büyük deprem olduğunu aktardı.

Çin Lideri Şi Cinping, kurtarma operasyonları ve tıbbi yardım çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi çağrısında bulundu.

Depremlerin nispeten sık yaşandığı Çin'de, Ocak 2025'te Tibet'in kırsal Tingri ilçesinde meydana gelen depremde en az 126 kişi yaşamını yitirmişti.

Aralık 2023'te Gansu eyaletinde 134 kişi hayatını kaybederken, 2008 yılında Siçuan eyaletinde meydana gelen büyük depremde yaklaşık 90 bin kişi ölmüş veya kaybolmuştu.