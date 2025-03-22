Formula 1’de heyecan devam ediyor.. Çin Grand Prix'si öncesinde yapılan sprint yarışının kazananı belli oldu. Hamilton, pole pozisyonundan başladığı yarışı ilk sırada tamamladı ve yeni takımı Ferrari'deki ilk galibiyetini elde etti.
Melbourne'de sezonun ilk yarışını galibiyetle tamamlayan McLaren pilotu Lando Norris ise yarışı 8. sırada bitirdi. Lewis Hamilton'ın ardında bir diğer McLaren pilotu Oscar Piastri ikinci, son dünya şampiyonu Max Verstappen ise üçüncü oldu.
Formula 1'de sezonun ikinci yarışı yarın TSİ 10.00'da başlayacak.