Çin’den Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilime ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Donald Trump’ın boğaza yönelik deniz ablukası başlatmasının ardından konuşan Pekin yönetimi, bölgedeki istikrarın küresel ekonomi için kritik olduğunu vurguladı.

"TÜM DÜNYANIN ORTAK ÇIKARINADIR"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, düzenlediği basın toplantısında boğazın uluslararası ticaret ve enerji sevkiyatında kilit rol oynadığını belirtti. Guo, “Bu su yolunda güvenliğin ve kesintisiz geçişin sağlanması tüm dünyanın ortak çıkarınadır” ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES BİR AN ÖNCE SAĞLANMALI"

Jiakun, bölgede yaşanan gerginliğin temelinde İran bağlantılı çatışmaların yer aldığını savunurken, çözüm için diplomatik adımların önemine işaret etti. Çinli sözcü, taraflara itidal çağrısında bulunarak ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğini dile getirdi.

ORTAK HAREKET ÇAĞRISI

Jiakun açıklamasında ayrıca Çin’in krizin çözümü için yapıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu belirtilirken, uluslararası toplumun enerji güvenliği ve ticaret akışının korunması için ortak hareket etmesi gerektiği mesajı verildi.