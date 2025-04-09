ABD Çin arasındaki gerilim her gün daha da artıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in teslim olmayacağız söylemlerinden sonra Çin'den ithalata vergiyi yüzde 104'e çıkarmasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ithalatına uyguladığı yüzde 104 oranındaki gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesinin ardından, haklarını ve çıkarlarını korumak için kararlı ve etkili önlemler alma sözü verdi.

Çin'in egemenliğine, güvenliğine ve kalkınma çıkarlarına zarar vermeye yönelik her türlü girişime karşı çıkacaklarını vurgulayan Sözcü Lin, "ABD, tarifeleri kullanarak Çin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Çin, bu zorba davranışa asla boyun eğmeyecek." dedi.

Lin, Çin'in haklarını ve çıkarlarını korumak üzere kararlı karşı tedbirler alacaklarını belirterek "Kimsenin Çin halkının meşru kalkınma hakkını elinden almasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Çinli Sözcü, ABD iş çevrelerinin Trump yönetimine Çin ile yumuşama ve diyalog kurmayı telkin ettiğine dair haberlere ilişkin de "Eğer ABD, Çin ile diyalog istiyorsa eşitlik ve karşılıklı saygı ilkelerine uymalı." değerlendirmesinde bulundu.

"ANLAŞMAYA MECBURLAR AMA NEREDEN BAŞLAYACAKLARINI BİLMİYORLAR"

ABD Başkanı Donald Trump, dün Truth Social'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'in ABD ile anlaşmak istediğini ileri sürmüş, "Anlaşmaya mecburlar ama nereden başlayacaklarını bilemiyorlar." yorumunu yapmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Trump'ın açıkladığı ek tarifenin bugün gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Çin'in misilleme yapmasını "hata" olarak nitelendiren Leavitt, "Amerika yumruk yediğinde, Başkan daha sert karşılık verir. Bu yüzden Çin'e yönelik yüzde 104 oranındaki tarifeler bu gece yarısı yürürlüğe girecek." şeklinde konuşmuştu.

Leavitt, Çin'in anlaşma yapmak istediğini, sadece bunu nasıl başlatacaklarını bilmediğini belirterek eğer Çin bir anlaşma yapmak için ulaşırsa Trump'ın son derece nazik davranacağını dile getirmişti.

NE OLMUŞTU?

ABD ve Çin arasındaki tansiyon yükselmeye devam ediyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Çin'e yönelik yüzde 104 oranındaki tarifelerin bu gece yarısı yürürlüğe gireceğini açıkladı.

ABD ve Çin arasındaki gerilim bir süredir devam ediyor. Trump, daha önce 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle de Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş, 4 Mart ise Çin'e yönelik tarife oranını yüzde 20'ye yükseltmişti. Trump bununla kalmadı 2 Nisan'da Çin'e yüzde 34 vergi getirdiklerini duyurmuştu.

Trump da buna karşılık Çin'in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini bildirmişti.

Yeni tarife artışlarıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 104'e kadar çıkacak.