Süper Lig'de Hatayspor formasıyla gol krallığı da yaşayan Aaron Boupendza, Çin'de bir binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Gabonlu yıldızın hayata gözlerini yumması cinayet ihtimalini de akıllara getirdi.

Son olarak Zhejiang FC forması giyen Aaron Boupendza ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SORUŞTURMA KAPANDI

Çin polisi, Boupendza'nın 11. kattan düşmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Hangzhou Bölge Polisi'nden daha sonra yapılan açıklamada ise Boupendza'nın ölümünün kazara olduğu açıklandı ve soruşturmanın kapatıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "16 Nisan 2025 tarihinde saat 13.14 sularında ofisimize gelen bir telefonda bir yerleşim biriminde bir kişinin binadan düştüğü bildirilmiştir. Ofisimiz, olay yerine hızla polis sevk etmiş ve yaralı kişiyi mümkün olan en kısa sürede tedavi için hastaneye göndermiştir. Yaralının hastanedeki tedavisinin etkisiz kalmasının ardından vefat ettiği açıklanmıştır.

Gabon Cumhuriyeti vatandaşı olan 28 yaşındaki erkek Aaron Boupendza'nın Zhejiang Profesyonel Futbol Kulübü'nün yabancı oyuncusu olduğu doğrulanmıştır. Kamu güvenliği tarafından yerinde yapılan inceleme, araştırma ve diğer çalışmaların ardından Boupendza'nın konutun balkonundan düşerek öldüğü tespit edilmiş ve soruşturma ortadan kaldırılmıştır." ifadeleri yer aldı.