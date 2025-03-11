ABD’li teknoloji devlerinin başı, Çinli yapay zeka şirketleriyle başa çıkmaya çalışıyor. “Sputnik anı” olarak adlandırılan DeepSeek, ChatGPT başta olmak üzere Google Gemini ve diğer AI sohbet robotlarına düşük maliyetle neler yapılabileceğini ortaya koydu.

Yapay zeka sektöründe giderek daha baskın bir konum haline gelen Çin, bu defa ikinci bir DeepSeek olarak da değerlendirilen yapay zeka ajansını duyurdu.

Cuma günü Çinliler, Manus adı verilen yapay zeka ajansıyla pandoranın kutusunu açmış oldu. Tatil rezervasyonları yapıp mülk satın almaya, podcast oluşturup akla gelebilecek pek çok alanda rehberlik edebilen Manus, yapay zeka çağında yeni bir dönem başlattı.

Yapay zekanın geliştirilmesine öncülük eden Yichao Ji, Manus'un yapay zekanın bir sonraki evrimini temsil ettiğini ve insan zekasıyla eşdeğer veya onu aşan yapay genel zeka (AGI) için bir “bakış açısı” sunduğunu aktardı. Söz konusu modeli piyasaya süren Çinli geliştiriciler, Silikon Vadisi’nde ikinci depremi meydana getirebilir.

Yichao Ji, diğer yapay zeka araçlarının fikir üretmekten başka bir şey yapmadığını ifade ederken, Manus’un ise kavram ile icra arasındaki boşluğu dolduran gerçek bir otonom ajan olduğunu dile getirildi.

Forbes’in aktardıklarına göre Çinli Manus, sadece bir yapay zekadan ibaret değil; İnsanlara sadece yardımcı olmuyor; onları doğrudan değiştiriyor. Finansal işlemleri analiz etmekten iş başvurularını incelemeye kadar birçok görevi insan gözetimi olmadan yerine getiriyor. Aynı zamanda bunu, en deneyimli profesyonellerin bile yetişmekte zorlanacağı bir hız ve doğrulukla yapıyor. Kısacası Manus, insan tereddütlerinden arınmış bir dijital çok yönlü uzman olarak karşımıza çıktı.

Manus’un çoklu ajan mimarisi, çeşitli görevler için özel alt ajanlar kullanarak karmaşık iş akışlarını yönetme yeteneğini artırıyor. Halihazırda OpenAI’ın Operator gibi mevcut ajanları, kullanıcının tarayıcısı üzerinden işlem yapıyor. Oysa Manus, bulut tabanlı bir sanal bilgi işlem ortamında çalışıyor. Kullanıcı bilgisayarını kapatsa bile Manus görevine devam ediyor ve iş bittiğinde bildirim gönderimini sürdürüyor.

ChatGPT-4 ve Google’ın Gemini modelleri kullanıcı girdilerine göre talimatları yerine getiriyor. Fakat Manus, diğer rakiplerinin aksine talimat beklemiyor, kendi başına görev başlatıyor, yeni bilgileri değerlendiriyor ve dinamik olarak yaklaşımını ayarlıyor. Bu bakımdan Manus, genel amaçlı ilk gerçek yapay zeka ajanı olarak görülüyor.

Örneğin, Manus’a bir zip dosyası içinde özgeçmişler verildiğinde, sadece adayları sıralamıyor. Tüm özgeçmişleri okuyor, ilgili becerileri çıkarıyor, iş piyasası trendleriyle karşılaştırıyor ve optimize edilmiş bir işe alım kararı sunuyor. Üstelik tüm bunları kendi oluşturduğu bir Excel tablosuyla sunuyor.