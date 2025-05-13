Amerikan yönetimi, Çin'den ithal edilen uygun fiyatlı ürünlere yönelik gümrük politikasında önemli bir değişikliğe gitti. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, özellikle 800 doların altındaki küçük paketler için uygulanan vergi oranının yarıya indirildiği bildirildi.
SADECE KÜÇÜK PAKETLER İÇİN VERGİ ORANI İNDİRİLDİ
Beyaz Saray, Çin menşeli ürünlerde tüketiciyi doğrudan etkileyen gümrük vergilerinde kısmi bir indirime gitti. Açıklamada, 800 doların altındaki sevkiyatlara uygulanan vergi oranının yüzde 54'e çekildiği ifade edildi. Buna karşın, sabit 100 dolarlık ücret uygulamasının devam edeceği belirtildi.