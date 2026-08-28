Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Taş Tepeler Projesi kapsamında Yoğunburç’ta başlatılan kazılar, Göbeklitepe ve Karahantepe ile aynı döneme uzanan izleri araştırıyor.

Türkiye ile Çin arasındaki işbirliği kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara, Çin Devlet Kültürel Miras İdaresi Arkeolojik Araştırma Merkezinde görev yapan Prof. Dr. Gan Caichao başkanlık ediyor. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi işbirliğiyle sürdürülen kazılarda yaklaşık 22 dönümlük alan inceleniyor. 16 Temmuz’da başlayan kazılarda Çinli ve Türk arkeologlardan oluşan 22 kişilik ekip görev yapıyor. Ekibin 7 üyesini Çinli arkeologlar oluşturuyor.

NEOLİTİK DÖNEMİN İZLERİ SÜRÜLÜYOR

Kazı Başkanı Prof. Dr. Gan Caichao, Şanlıurfa’da Taş Tepeler Projesi kapsamında çalışma yürütmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Projenin dünya çapında tanındığını belirten Gan, Yoğunburç’ta geçmiş dönemlerdeki yaşam biçimine ışık tutabilecek çok sayıda kalıntının bulunabileceğini ifade etti.

Bölgenin Neolitik dönem açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Gan, hedeflerinin önemli arkeolojik bulgulara ulaşmak olduğunu belirterek, "Şanlıurfa bölgesi, Neolitik dönemdeki en önemli kalıntı yerlerinden biridir. Bu kazıda çok iyi şeyler çıkartmak istiyoruz." dedi.

Kazı alanında çalışmaların sistematik şekilde yürütüldüğünü aktaran Gan, doğu-batı ve güney-kuzey doğrultularında açılan kanallarla alandaki yoğunluk noktalarının belirlendiğini söyledi. Gan, "Bu iki kanal ile hangi alanda daha fazla yoğunluk olduğunu belirttik. Arada da merkezde kare şeklinde alan belirledik." diye konuştu.

TOPRAĞIN ALTINDAN ÇIKANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Yoğunburç’taki çalışmalarda şu ana kadar boncuk, çakmak taşı ve yaban domuzu dişi gibi buluntulara ulaşıldı.

Kazılarda ortaya çıkarılan taşların Neolitik dönemde günlük çalışmalar sırasında kullanıldığı, boncukların ise süs eşyası olarak değerlendirildiği belirtildi. Prof. Dr. Gan Caichao, buluntuların dönemin insanlarının yaşam biçimini anlamak açısından önemli bilgiler taşıdığını ifade ederek, "Kazılarda Neolitik dönemde insanların çalışma yaparken kullandığı taşlar ile süslenmek için takılan boncukları bulabildik. Bu buluntular o zamandaki insanların çok akıllı ve zeki olduğunu gösteriyor. Bu buluntular daha önce yaşayan insanların yaşantı biçimlerinin nasıl olduğunu araştırmamız için önemli bilgilerdir." ifadelerini kullandı.

SEFERTEPE'DE DE NEOLİTİK DÖNEMİN İZLERİ VAR

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bulunan Sefertepe’deki kazılar da Taş Tepeler Projesi kapsamında devam ediyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sefertepe’nin kentin önemli tarihî merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Şıldak, Neolitik Dönem’e tarihlenen Sefertepe’nin Göbeklitepe ve Karahantepe ile aynı kültürel coğrafyada yer aldığına dikkat çekerek, "Neolitik Dönem’e tarihlenen Sefertepe, Göbeklitepe ve Karahantepe ile aynı kültürel coğrafyanın önemli merkezlerinden biri." ifadelerini kullandı.

DÖRTGEN YAPILAR VE T ŞEKLİNDEKİ DİKİLİTAŞLAR BULUNDU

2021 yılında başlayan Sefertepe kazılarında bugüne kadar önemli arkeolojik kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı.

Vali Şıldak, çalışmalarda ortaya çıkarılan buluntulara ilişkin, "2021 yılında başlayan kazılarda; dörtgen planlı yapılar, T biçimli dikilitaşlar, çeşitli taş eserler, boncuklar ve günlük yaşama ilişkin önemli buluntular toprağın altından çıkarılıyor." bilgisini paylaştı.