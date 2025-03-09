Çin, Kanada’nın ekimde Çin yapımı elektrikli araçlar, çelik ve alüminyum ürünlerine vergi getirdikten sonra, Cumartesi günü bazı Kanada tarım ve gıda ürünlerine misilleme tarifeleri uygulayacağını açıkladı.

Gümrük Tarifeleri Komisyonu’nun açıklamasına göre, yeni tarifeler 20 Mart’ta yürürlükte olacak. Kanada’dan ithal edilen kolza tohumu yağı, yem ve bezelye ürünlerine ek yüzde 100 gümrük vergisi uygulanırken, domuz eti ve su ürünleri için ek yüzde 25 vergi getirilmesine karar verildi.

Bu vergiler, mevcutta yüksek olan küresel ticaret gerilimlerine yeni bir boyut ekliyor. Son zamanlarda ABD, Çin, Kanada ve Meksika arasında karşılıklı gümrük vergisi açıklamaları yapılmıştı.

Vergi kararının, Kanada'nın ekimde Çin ithalatına dair ek gümrük vergileri getirmesine bir cevap olduğu ileri sürülüyor. Kanada, Çin yapımı tüm elektrikli araçlara yüzde 100 ek vergi ve çelik ile alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulamıştı.