Çin ile ABD arasında ipler gerilmeye devam ediyor. Piyasalarda ABD-Çin arasında uzlaşının sağlandığına yönelik çıkan söylentiler Çin Dışişleri Bakanı tarafından bir kez daha yalanlanmış oldu.

Çin’in en üst düzey diplomatı, Trump yönetiminin Pekin’e baskı yapmak için yeni ticaret araçlarını kullanabileceğine dair sinyaller vermesi üzerine, ülkeleri ABD’nin tarife tehditlerine boyun eğmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazartesi günü yapılan BRICS toplantısında yaptığı açıklamada, uzlaşmanın sadece “zorbayı” cesaretlendireceğini ifade etti ve grubu ABD tarifelerine karşı beraber mücadelede bulundu.

Wang’ın sert açıklamaları, Çin’in, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’ın Çin’e belirli ihracatları yasaklama tehdidine rağmen, ticaret görüşmelerine girmeye ilişkin baskılara direnme amacında olduğunu gösteriyor.

Wang, Brezilya’da üst düzey diplomatların katılım sağladığı toplantıda “Uzun yıllardır serbest ticaretten büyük kazançlar sağlayan ABD, şimdi tarifeleri bir pazarlık kozu olarak kullanarak tüm ülkelerden fahiş bedeller talep etme noktasına geldi. Eğer bir ülke sessiz kalır, uzlaşır ve korkulursa, zorba daha da ileri gitmeye çalışacaktır” ifadelerine yer verdi.