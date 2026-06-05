Çin, dünyanın en büyük açık deniz dönüştürücü istasyonunu kuruyor. Dev platformun 15 katlı bina yüksekliğindeki platform, açık deniz enerji altyapısında yeni bir dönem başlatarak tarihe geçecek.

Çin, yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında açık deniz rüzgâr enerjisinde dünya çapında bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. "Açık Deniz Rüzgârının Kalbi" olarak adlandırılan ve Guangdong eyaletindeki Yangjiang açıklarında kurulacağı sahaya ulaşan dev tesis, dünyanın en büyük açık deniz dönüştürücü istasyonu olma özelliğini taşıyor.

Yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğündeki platformu, 25 bin tonluk ağırlığı ve 15 katlı bir bina yüksekliğiyle dikkat çeken 500 kilovolt ve 2 bin megavat kapasiteli esnek doğru akım (DC) istasyonu, açık deniz enerji altyapısında yeni bir dönemi başlatıyor.

163 TÜRBİNDEN GELEN ELEKTRİĞİ TEK BİR MERKEZDE TOPLAYACAK

Devasa yapının ağırlığının mevcut yerli deniz vinçlerinin taşıma kapasitesini aşması nedeniyle, montaj çalışmalarında uluslararası alanda kabul gören gelişmiş yüzdürme teknolojisinden yararlanılacak.

Bu yöntem sayesinde istasyonun açık denizde güvenli bir şekilde konumlandırılması hedefleniyor. Kurulum süreci tamamlandığında tesis, Qingzhou açık deniz rüzgâr santralinin beşinci ve yedinci fazlarında faaliyet gösteren 163 türbinden elde edilen elektriği tek bir merkezde toplayacak.

Alternatif akım olarak üretilen enerji, dönüştürücü istasyonda doğru akıma çevrilerek denizaltı kabloları vasıtasıyla karadaki ana elektrik şebekesine aktarılacak. Yılda yaklaşık 6 milyar kilovatsaat temiz elektrik üretmesi beklenen bu dev projenin, Çin'in yenilenebilir enerji kapasitesini üst seviyelere çıkarmanın yanı sıra karbon emisyonlarının azaltılmasına da küresel ölçekte önemli bir katkı sunması öngörülüyor.