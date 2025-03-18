Şirketin kurucusu Wang Chuanfu, şirketin Shenzhen merkezinden canlı yayınlanan bir etkinlikte yaptığı açıklamada, "süper e-platform" olarak adlandırılan aracın, 1.000 kilowatt (kW) maksimum şarj hızına ulaşabileceğini ve bu sayede aracı kullanan araçların 5 dakikalık bir şarjla 400 km (249 mil) yol kat edebileceğini söyledi.

1.000 kW'lık şarj hızları, en son sürümü 500 kW'a kadar şarj hızı sunan Tesla'nın TSLA.O süper şarj cihazlarından iki kat daha hızlı olacaktır. Hızlı şarj teknolojisi, EV sürücülerinin arabalarını hızlı bir şekilde şarj edebilme konusundaki endişelerini gidermeye yardımcı olduğu görüldüğünden, EV benimsenmesini artırmada kilit rol oynamıştır.

Wang, "Kullanıcılarımızın şarj kaygısını tamamen çözebilmek için, elektrikli araçların şarj süresini, benzinli araçların yakıt ikmal süresi kadar kısa hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Sektörde ilk kez şarj gücünde megavat (şarj) birimine ulaşıldı" dedi.

Yeni şarj mimarisi ilk etapta iki yeni elektrikli araçta satışa sunulacak: Han L sedan ve Tang L SUV. Bu araçların fiyatları 270.000 yuan (37.328,91 $) olarak belirlendi. BYD , yeni platformla uyumlu olacak şekilde Çin genelinde 4.000'den fazla ultra hızlı şarj istasyonu veya ünitesi üreteceğini duyurdu.

Şirket, bu tür tesislerin inşası için zaman çerçevesini veya ne kadar yatırım yapacağını belirtmedi. Bugüne kadar, BYD sahipleri araçlarını şarj etmek için büyük ölçüde diğer otomobil üreticilerinin şarj tesislerine veya üçüncü taraf operatörler tarafından işletilen halka açık şarj direklerine güvendi.

Tesla, 2014 yılından bu yana Çin'de süper şarj cihazlarını sunuyor ve BYD'nin Nio 9866.HK , Li Auto 2015.HK , Xpeng 9868.HK ​​ve Zeekr ZK.N gibi daha küçük Çinli rakipleri de yıllardır yoğun yatırımlar yapıyor ve şarj tesisleri inşa ediyor.

BYD, geçen yıl 4,2 milyon adete ulaşan satışları için çoğunlukla plug-in hibritlere güveniyor. Bu yıl 5-6 milyon adet satmayı hedefliyor.