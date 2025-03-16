

Pekin'in AB yetkililerine, Başbakan Li Qiang'ın Xi yerine Avrupa Konseyi ve Komisyon başkanlarıyla görüşeceğini söylediğini belirtti.

Gazete, zirve Brüksel'de düzenlendiğinde Çin başbakanının, Pekin'de düzenlendiğinde ise devlet başkanının zirveye katıldığını, ancak AB'nin Pekin ile blok arasındaki yarım asırlık ilişkileri anmak amacıyla Şi'nin de zirveye katılmasını istediğini yazdı.

FT'ye göre, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Brüksel ile Pekin arasındaki gerginlikler arttı ve AB, Çin'i Kremlin'i desteklemekle suçladı. Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği, Çin'den gelen elektrikli araç ithalatına da gümrük vergileri koydu .

Gazeteye açıklama yapan bir AB yetkilisi, "Bu yıl yapılacak AB-Çin zirvesinin tarihi ve temsil düzeyi konusunda gayri resmi görüşmeler sürüyor" dedi. Çin bakanlığının ise konuyla ilgili olarak verebilecekleri herhangi bir bilgiye sahip olmadıkları belirtildi.

Avrupa Birliği, Reuters'ın yorum talebine hemen yanıt vermedi.