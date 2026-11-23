ABD merkezli teknoloji şirketi Niron Magnetics, küresel pazarda dışa bağımlılığı azaltmak ve elektrikli araçlardan savunma sanayisine kadar pek çok kritik sektöre yerli tedarik sağlamak amacıyla Alabama eyaletinde 1,8 milyar dolarlık dev bir mıknatıs üretim tesisi kuracağını açıkladı.

İnşaatına 2028 yılında başlanacak ve 2029’da ticari üretime geçmesi planlanan fabrikada, yıllık 10 bin ton kapasiteyle nadir toprak elementleri içermeyen kalıcı mıknatıslar üretilecek.

Dothan kentinde yaklaşık 1,6 milyon metrekarelik devasa bir kampüs üzerine kurulacak ve 700 kişiye istihdam sağlayacak olan yeni tesis, geleneksel mıknatıslarda kullanılan maliyetli ve ithalata dayalı neodim ve disprosyum gibi nadir toprak elementleri yerine doğada bolca bulunan demir ve azot bileşenlerini (demir nitrür) kullanacak.

İLK TESİS 2027'DE AÇILACAK

Küresel kalıcı mıknatıs üretiminin yaklaşık yüzde 90’ının yurt dışında yoğunlaşması nedeniyle yaşanan tedarik zinciri endişelerini ortadan kaldırmayı hedefleyen şirket, Minnesota'da 2027'de açılacak ilk tesisinin ardından Alabama yatırımıyla toplam üretim kapasitesini altı kattan fazla artırmış olacak.

Elektrikli araç motorlarından rüzgar türbinlerine, robotik sistemlerden yapay zeka veri merkezlerine kadar hızla büyüyen küresel talebe yanıt vermesi beklenen fabrika, tamamlandığında nadir toprak elementlerine ihtiyaç duymadan kalıcı mıknatıs üreten dünyanın en büyük tesislerinden biri haline gelecek.