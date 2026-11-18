Tacikistan'da Vakhsh Nehri üzerinde inşa edilen Rogun Barajı, 335 metre yüksekliğe ulaşarak dünyanın en yüksek kaya dolgu barajı unvanını alacak. Proje, ülkenin elektrik üretimini ikiye katlayarak Orta Asya'daki enerji dengelerini değiştirecek.

İNŞAAT DEVAM EDERKEN ELEKTRİK ÜRETİMİNE NASIL BAŞLANDI?

Santralin tamamen bitmesi beklenmeden ilk iki türbin devreye alınarak elektrik üretimi başlatıldı. İnşaat firması Webuild tarafından Ağustos 2026'da paylaşılan verilere göre yapı deniz seviyesinden 1.155 metre yüksekliğe, baraj gövdesi ise yaklaşık 190 metre seviyesine ulaştı.

Planlanan 335 metrelik hedefe ulaşmak için inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. Tamamlandığında yüksekliğiyle Çin'deki mevcut rekorları geride bırakacak olan yapı, ülkenin en büyük hidroelektrik yatırımı olarak öne çıkıyor.

BARAJIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE KAPASİTESİ

Yer altına kazılan mağaralara yerleştirilecek altı adet türbinle toplam 3 bin 600 megavat (MW) kurulu güce sahip olacak tesis, tam kapasiteyle çalıştığında yılda ortalama 14 bin 400 gigavatsaat (GWh) elektrik üretecek. Her biri 630 MW güce ulaşabilen yer altı türbinleri, enerji üretimini kesintisiz sürdürecek.

Barajın su deposu 13,3 milyar metreküp toplam kapasiteye ve 10,3 milyar metreküp aktif su rezervine sahip olacak. Büyük taşkınları kontrol etmek amacıyla projede biri yer üstünde, dördü farklı seviyelerde yer altında olmak üzere beş adet su tahliye tüneli yer alıyor.

PROJE NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların finansman desteği sağladığı proje, altı ayrı elektrik hattı üzerinden hem Tacikistan ulusal şebekesine hem de komşu Orta Asya ülkelerine enerji aktaracak. Kış aylarında yaşanan enerji bağımlılığını azaltması hedeflenen santralin, Dünya Bankası takvimine göre 2033 yılında tam kapasiteyle faaliyete geçmesi öngörülüyor.