Çin ekonomisine yönelik doğrudan yabancı yatırımlar, 2024 yılının ilk üç ayında gerileme kaydetti. Ancak Mart ayında yatırım hacmindeki toparlanma dikkat çekti.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Mart döneminde ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırım miktarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,8 oranında azalarak 269,2 milyar yuan (yaklaşık 36,86 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk çeyreği genelinde yaşanan bu düşüş, küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle açıklanıyor. Ancak, çeyrek dönemin son ayında yatırımcı ilgisinin yeniden canlandığı görüldü. Bakanlık verilerine göre, Mart ayında doğrudan yabancı yatırım bir önceki yıla göre yüzde 13,2 artış gösterdi.

Uzmanlar, Mart ayındaki bu yükselişin kısa vadeli bir toparlanma mı yoksa kalıcı bir dönüş sinyali mi olduğunun önümüzdeki aylarda netleşeceğini ifade ediyor. Çin, dış yatırımcıyı çekmek için son dönemde bazı sektörlerde reform sinyalleri vermişti. Bu gelişmelerin etkisinin yılın ikinci çeyreğinde daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.