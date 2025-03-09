Çin Gümrükler Genel İdaresi'nin verilerine göre Ocak-Şubat 2025 döneminde ülkenin ihracatı yıllık bizde yüzde 2.3 artarak 539,94 milyar dolara ulaştı. Ancak bu oran, 2024'ün son çeyreğinde kaydedilen güçlü büyümenin gerisinde kaldı.

Özellikle Ekim 2024'te yüzde 12.7; Kasım 2024'te yüzde 6.7 ve Aralık 2024'te yüzde 10.7 oranında artış gösteren ihracat, yeni yılın ilk ayarlarında yavaşlama eğilimine girdi. Analistler, bu düşüşün en önemli sebeplerinden birinin, Çinli üreticilerin Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte tarifelerin artacağını öngörerek 2024'ün son çeyreğinde yüksek hacimli ön sevkiyat yapması olduğunu belirtiyor.

ABD'YE İHRACAT YAVAŞLADI, İTHALATTA KESKİN DÜŞÜŞ

Çin'in ABD'ye yönelik ihracatında da belirgin bir yavaşlama yaşandı. Aralık 2024'te ABD'ye yapılan ihracat yüzde 15.6 artarken; 2025'in ilk iki ayında bu oran yüzde 2.3'e düştü.

Öte yandan Çin'in ithalatı yıllık bazda yüzde 8.4 azalarak 369.43 milyar dolara geriledi. Bu, Temmuz 2023'ten bu yana en sert düşüş olarak kaydedildi. ülkenin dış ticaret fazlası ise 170.5 milyar dolar olarak hesaplandı.

TRUMP'IN TARİFELERİ VE ÇİN'İN MİSİLLEMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin’den yapılan ithalata %10 gümrük vergisi koydu ve bu tarife 4 Şubat'ta yürürlüğe girdi. Ancak Trump, 4 Mart'ta aldığı yeni bir kararla bu oranı %20’ye yükseltti.

Pekin yönetimi ise Trump’ın kararına karşılık ABD’den ithal edilen belirli ürünlere ek gümrük vergileri ve ABD’li şirketlere yönelik yaptırımlar uygulayarak misilleme yaptı.

Trump, seçim kampanyasında Çin’e yönelik gümrük tarifelerinin %60’a kadar çıkarılabileceğini belirtmişti. Uzmanlar, ticaret savaşının tırmanması halinde küresel ticaret üzerinde büyük etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor.