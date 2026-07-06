ABD Hava Kuvvetleri, Hint-Pasifik bölgesinde Çin’e karşı elini güçlendirmek amacıyla askeri tarihte benzeri görülmemiş bir füze projesi başlattı. AFLRW (Hava Kuvvetleri Uzun Menzilli Silahı) adı verilen program kapsamında, tam 1850 kilometre menzile sahip yeni bir havadan havaya füze geliştiriliyor.

Bu sıra dışı menzil, şu an dünyadaki en gelişmiş füzeler olarak bilinen ABD yapımı AIM-174B'nin 400 kilometrelik ve Çin yapımı PL-15'in 250 kilometrelik menzillerini adeta gölgede bırakıyor.

HEDEF ÇATIŞMA BÖLGESİNİN ÖTESİ

Projenin ana stratejisi, doğrudan çatışma bölgesine girmeden düşmanın arkadaki lojistik desteğini kesmek üzerine kuruldu. Yeni füze; cephe hattının gerisinde güvenli bölgede duran erken uyarı (AWACS), tanker ve komuta kontrol uçaklarını avlamayı hedefliyor.

ABD, bu sayede kendi jetlerini Çin'in hava savunma sistemlerine yaklaştırmadan düşman hava operasyon ağını felç etmeyi planlıyor. Yeni nesil hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider'ın da bu füzeleri taşıyan devasa bir "uçan mühimmat deposu" olarak görev yapabileceği belirtiliyor.

"ÖLÜM ZİNCİRİ" VERİ AĞI KURULACAK

Teknolojik olarak açık ve modüler bir mimariyle tasarlanan füze, parçalarının kolayca değiştirilebilmesi sayesinde ileride tamamen yeni bir silah üretilmesine gerek kalmadan güncellenebilecek.

Füzenin bu kadar uzun bir mesafede hedefini tam isabetle vurabilmesi için ise uydular, radar ağları ve komuta merkezlerinden oluşan devasa bir "uzun menzilli ölüm zinciri" veri ağı kullanılacak. Füze ateşlendikten sonra fırlatan uçak hedefi takip etmeyi bıraksa bile, havada başka bir uçaktan veya uydudan gelen anlık verilerle rotasını güncelleyebilecek.

Geliştirme aşamasında olan projenin detayları, Ağustos ayında Florida'daki Eglin Hava Kuvvetleri Üssü'nde savunma sanayii devlerinin katılacağı yüksek gizlilik dereceli bir toplantıda masaya yatırılacak.