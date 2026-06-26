Global Times'ın ulaştığı müzakere kaynaklarına göre, Çin-AB Ticaret ve Yatırım İstişare mekanizmasının ilk toplantısı öncesinde yapılan hazırlık görüşmelerinde ciddi görüş ayrılıkları yaşandı. Çin tarafı, AB’nin diyalog çağrılarına rağmen masada somut adımlar atmaktan kaçındığını ve bu durumun iki dev ekonomi arasındaki bağları kopma noktasına getirdiğini belirtiyor. Sürece yakın kaynaklar, mevcut yaklaşımın ticari ilişkilerin geleceğine dair ciddi endişeler doğurduğunu ifade ediyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE YATIRIM ENGELLERİ ÇÖZÜLEMEDİ

Görüşmelerin detaylarına göre, özellikle Çin menşeli elektrikli araçlara (EV) yönelik fiyat taahhütleri ve ihracat kontrolleri gibi kritik konularda hiçbir ilerleme sağlanamadı. Kaynaklar, AB'nin sadece kendi nadir toprak elementi ihtiyaçlarına odaklandığını Çin'in ithalat engellerinin kaldırılması yönündeki taleplerini ise yanıtsız bıraktığını vurguluyor.

Ayrıca AB’nin Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği (FSR) kapsamında Çinli firmalara yönelik başlattığı dokuz ayrı soruşturmanın, Avrupa'daki yeni yatırımların önünü kestiği ve Çinli işletmelere ciddi zarar verdiği belirtiliyor. Benzer şekilde, çelik gümrük vergisi tavizleri konusundaki müzakerelerde de Pekin'in taleplerinin karşılık bulmadığı ifade ediliyor.

PEKİN'DEN BRÜKSEL'E SUÇLAMA

Fudan Üniversitesi Çin-Avrupa İlişkileri Merkezi Direktörü Jian Junbo, AB’nin Çin'in temel hassasiyetlerini görmezden gelerek baskı kurma stratejisinin sonuç vermeyeceğini belirtti. Brüksel'in kendi iç yapısal sorunlarını çözmek yerine korumacı politikalara sığındığını ve Çin'i hedef tahtasına koyduğunu savunan Junbo, ilişkilerin düzeltilmesi için AB'nin somut adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Diğer taraftan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Brüksel'in pozisyonunu savunmuştu. Von der Leyen, Avrupa'nın çıkarlarını korumak adına ellerindeki kapsamlı ticari araç kutusunu daha proaktif ve stratejik bir şekilde kullanacaklarının sinyalini vermişti.

HİBRİT ARAÇLAR VE PARA BİRİMİ TARTIŞMASI TIRMANIYOR

İki blok arasındaki kriz, Avrupa Komisyonu'nun Çin menşeli şarj edilebilir hibrit araçlara yönelik yeni gümrük vergisi planları ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Çin para biriminin değerine yönelik eleştirileriyle daha da derinleşiyor.