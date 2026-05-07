Çin’de rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla hakim karşısına çıkan eski savunma bakanları Wei Fenghe ve Li Shangfu hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Çin Askeri Mahkemesi tarafından açıklanan karara göre, her iki isim de iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, 2018-2023 yılları arasında görev yapan Wei Fenghe’yi rüşvet almaktan suçlu bulurken; halefi Li Shangfu’nun hem rüşvet almak hem de rüşvet vermek suçlarını işlediğine hükmetti. Karar kapsamında her iki eski bakanın siyasi hakları ömür boyu ellerinden alınırken, kişisel mal varlıklarının tamamına el konulması kararlaştırıldı.

Çin hukuk sistemindeki düzenlemelere göre, mahkumların iki yıllık erteleme süreci boyunca yeni bir suç işlememeleri durumunda idam cezaları ömür boyu hapse dönüştürülebilecek. Ancak bu aşamada, hükümlülerin herhangi bir ceza indirimi ya da şartlı tahliye imkanından yararlanmalarının önü kapalı tutulacak.

Mart 2023'te görevi Wei Fenghe'den devralan Li Shangfu, bu görevde yaklaşık yedi ay kaldıktan sonra Ekim 2023'te görevden alınmış