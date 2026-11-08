Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Ekim 2026 dönemine ilişkin döviz rezervi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre ülkenin döviz rezervi varlıkları, bir önceki aya kıyasla artış göstererek 3 trilyon 405 milyar dolar seviyesine ulaştı.
REZERVLERDEKİ AYLIK DEĞİŞİM
Ülkenin döviz rezervleri, ekim ayında bir önceki aya göre 4,9 milyar dolarlık artış kaydetti. Yaşanan bu yükselişle birlikte rezervlerin toplam değerinde eylül ayına kıyasla yüzde 0,14 oranında artış gerçekleşti.
ARTIŞIN NEDENLERİ AÇIKLANDI
Kurum tarafından yapılan değerlendirmede, ekim ayında ABD doları endeksinin yükseliş gösterdiği ve küresel finansal varlık fiyatlarında karışık bir seyrin hakim olduğu ifade edildi. Açıklamada, döviz rezervlerinde görülen artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı bildirildi.