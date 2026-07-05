Çin, yeni enerji araçlarına yönelik vergi politikasında önemli bir değişikliğe giderek 1 Ocak 2027 itibarıyla şarj edilebilir hibrit (PHEV), menzil uzatıcı (EREV) ve bazı elektrikli ticari araçlara uygulanan yıllık motorlu taşıt vergisi muafiyetini kaldıracağını açıkladı.

Çin Maliye Bakanlığı, 2012 yılından bu yana yürürlükte olan bu teşviklerin artık amacına ulaştığını ve söz konusu araçların pazarda güçlü bir konuma geldiğini belirterek, yeni düzenlemenin vergi sisteminde daha adil bir yapı oluşturacağını ifade etti.

Yeni kararla birlikte, motor hacmine göre eyalet bazlı yıllık 360 ila 660 yuan arasında değişen taşıt vergisi, satın alma tarihine bakılmaksızın tüm hibrit araç sahiplerinden tahsil edilmeye başlanacak.

Buna karşın, motor hacmi esasına dayalı vergi sisteminde herhangi bir motora sahip olmayan tam elektrikli (BEV) ve hidrojen yakıt hücreli binek otomobiller, ülkenin en büyük yeni enerji aracı segmenti olarak vergi avantajını korumaya devam edecek.