Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yedek parçası ve endüstriyel plastik alanında faaliyet gösteren sanayici Rasim Feyzan Doğu, Türkiye'de üretilemediği belirtilen trigger sprey başlığını yerli imkanlarla imal etmeyi başardı. 2019 yılı sonunda kendi öz kaynaklarıyla kurduğu makine parkurunda 2020 başında seri üretime geçen şirket, salgın dönemiyle birlikte fırlayan dezenfeksiyon talebi sonrası üretim kapasitesini artırarak pazardaki yerini büyüttü.

MİKRO MEKANİZMA KAÇ PARÇADAN OLUŞUYOR

Dışarıdan bakıldığında basit bir plastik aparatı andıran trigger sprey başlığının yüksek hassasiyet gerektiren karmaşık bir mühendislik ürünü olduğu ifade edildi. Ürünün içinde yer alan yay, hortum, conta ve montaj elemanları dahil olmak üzere toplam 14 ayrı parçanın tamamının tesis bünyesinde üretildiği ve dışarıya bağımlı olunmadığı belirtildi.

YERLİ ÜRETİCİNİN PAZAR PAYI VE GELECEK HEDEFLERİ NELER?

Yerli üretim hamlesine rağmen Türkiye pazarında ithal ürünlerin ağırlığının devam ettiği kaydedildi. Mevcut durumda pazarın yüzde 96'sının halen ithal ürünlerden oluştuğunu bildiren şirket yönetimi, kendi pazar paylarının yüzde 4 seviyesinde bulunduğunu açıkladı. Yapılacak yeni yatırımlarla birlikte önümüzdeki 5 yıl içinde pazar payının yüzde 10-12 seviyelerine çıkarılması hedefleniyor.