Modern savaşların kaderini değiştirebilecek yeni bir teknoloji sessiz sedasız piyasaya sürüldü. Çin merkezli Star-Navi'nin geliştirdiği radar emici kaplama, insansız hava araçlarının radarlar tarafından tespit edilmesini zorlaştırarak hava savunma sistemlerini ciddi şekilde zorlayabilecek bir avantaj sunuyor.

RADARLARA KARŞI GÖRÜNMEZLİK KALKANI

XRAM-C adı verilen özel kaplama, radar dalgalarının bir bölümünü emerek geri dönen sinyali önemli ölçüde azaltıyor.

Böylece drone'lar radar ekranlarında daha küçük görünebiliyor veya tamamen gözden kaçabiliyor. Şirketin farklı radar türlerine karşı optimize edilmiş üç ayrı versiyon geliştirmesi, teknolojinin askeri amaçlarla ne kadar ciddi düşünüldüğünü gösteriyor.

HAVA SAVUNMALARI İÇİN YENİ KABUS

Kaplamanın radar sinyalini 3 ila 3,5 desibel azaltabildiği belirtiliyor. Uzmanlara göre bu oran, hedeflerden dönen radar enerjisinin yaklaşık yarıya düşmesi anlamına geliyor. Sonuç olarak hava savunma sistemleri hedefleri daha geç fark edebilir, takipte zorlanabilir ve müdahale süresi kritik ölçüde kısalabilir.

EN TEHLİKELİ YANI HERKESİN ERİŞEBİLMESİ

Teknolojiyi daha da dikkat çekici hale getiren unsur ise kullanım kolaylığı. Kaplama, özel tesislere ihtiyaç duyulmadan püskürtülerek uygulanabiliyor ve farklı boyutlardaki paketler halinde satışa sunuluyor. Bu durum, radar görünürlüğünü azaltan teknolojilerin artık yalnızca gelişmiş savaş uçaklarına değil, sıradan insansız hava araçlarına da entegre edilebileceği anlamına geliyor.

DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Savunma uzmanları, bu tür çözümlerin yaygınlaşmasının hava savunma sistemleri için yeni bir yarış başlatabileceğini değerlendiriyor. Özellikle yoğun drone saldırılarının yaşandığı çatışma bölgelerinde, radar emici kaplamalarla donatılmış insansız hava araçlarının savunma hatlarını aşma ihtimali güvenlik çevrelerinde endişe yaratıyor.

Bir zamanlar yalnızca milyarlarca dolarlık gizli askeri projelerde görülen radar gizliliği teknolojisinin ticari bir ürüne dönüşmesi, gelecekte savaş alanlarında dengeleri değiştirebilecek gelişmelerden biri olarak görülüyor.