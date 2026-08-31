Japonya Savunma Bakanlığı, pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre nisan ayında başlayacak önümüzdeki mali yıl için mevcut yıla kıyasla yüzde 0,9 artışla yaklaşık 56 milyar dolar tutarında bütçe istedi.

Bütçe talebinde insansız hava ve deniz araçları, askeri veri toplama ile karar alma süreçlerine yapay zekanın entegrasyonu ve askeri personelin çalışma koşullarının iyileştirilmesi öncelikli alanlar olarak belirlendi.

Tek bir yılı kapsayan bu talebin yanı sıra Başbakan Sanae Takaichi liderliğindeki hükümetin, yıl sonuna kadar savunma harcamalarına ilişkin yeni bir orta vadeli yol haritası sunması planlanıyor.

2022 yılında başlatılan mevcut beş yıllık harcama programı, bu süreçte toplam 288 milyar dolar kaynak kullanımını öngörüyordu.

BÜTÇEDE DEV ARTIŞ

Yaklaşan stratejik değerlendirmenin finansman gereksinimlerini etkileyecek olması nedeniyle Savunma Bakanlığı, yaklaşık 160 kalem için maliyet belirtmedi.

Bu kalemlere ilişkin gerekli ek finansmanın yılın ilerleyen dönemlerindeki bütçe müzakerelerinde ele alınacağı ifade edildi.

Bütçe talebi kapsamında deniz gözetleme faaliyetlerinde kullanılacak 17 adet MQ-9B İHA için 2 milyar dolar, hipersonik füzeler ve ilgili ekipmanlar için ise 1,12 milyar dolar ayrıldı.

Bütçede ayrıca, Japonya'nın olası saldırıları caydırma stratejisinin parçası olarak düşman hedeflerini uzun menzilden vurabilecek diğer füze sistemlerine de kaynak tahsis edildi.

Japonya çevresindeki Çin askeri faaliyetlerinin artması ile Rusya ve Kuzey Kore arasında gelişen güvenlik ittifakı gibi bölgesel güvenlik sınamaları nedeniyle, ülkenin bir sonraki orta vadeli savunma planının daha yüksek maliyetli olması bekleniyor.

Başbakan Takaichi'nin yeni savunma planının büyüklüğünü netleştirmek ve finansman yöntemini belirlemek için yıl sonuna kadar yaklaşık üç aylık bir süresi bulunuyor.

2022 yılında savunma artışını karşılamak amacıyla vergi zamlarına başvuran eski Başbakan Fumio Kishida kamuoyunun tepkisiyle karşılaşmış, bu kapsamdaki gelir vergisi artışı ertelenerek önümüzdeki yıla bırakılmıştı.

ABD ZORLUYOR

Mevcut beş yıllık plan, 2027 mali yılına kadar savunma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sine çıkarılmasını hedefliyordu.

Göreve geldikten sonra bu hedefe iki yıl erken ulaşma sözü veren Takaichi yönetimi, sahil güvenlik harcamalarının da eklenmesiyle geçtiğimiz mali yılda yüzde 1,9 seviyesine (yaklaşık 73 milyar dolar) ulaştı.

Ancak nominal GSYİH'nin 2022'deki 3,76 trilyon dolar seviyesinden yaklaşık 4,62 trilyon dolara yükselmesi nedeniyle, güncel ekonomi ölçeğinde yüzde 2'lik hedef yaklaşık 92,62 milyar dolara karşılık geliyor.

Diğer yandan ABD yönetimi, müttefiklerine savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 3,5'ine çıkarma çağrısında bulunuyor. Bu oran Japonya için yıllık yaklaşık 161 milyar dolar ediyor.

Artan savunma bütçesi, gıda ürünlerinde iki yıllık tüketim vergisi indirimi ve kapsamlı bir büyüme stratejisi açıklayan Takaichi hükümetinin mali dengeleri üzerindeki baskıyı artırıyor.

Kamu maliyesine ilişkin endişeler devlet tahvili getirilerini yukarı taşırken, gösterge 10 yıllık tahvil getirisi pazartesi günü son yaklaşık otuz yılın en yüksek seviyesine ulaştı.