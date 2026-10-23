Otomotiv sektöründe elektrikli araçlara dönüşüm süreci ve Çinli üreticilerin pazar payını artırmasıyla yoğunlaşan rekabet, küresel tedarikçileri operasyonel modellerini güncellemeye yönlendiriyor.

Almanya merkezli teknoloji ve otomotiv devi Bosch, otomotiv tedarik faaliyetlerini yürüten en büyük iş birimi Bosch Mobility'yi bağımsız bir şirket yapısına kavuşturacağını bildirdi.

MÜLKİYET YAPISI DEĞİŞMEYECEK

Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre, yeniden yapılanma kapsamında Bosch Mobility, ayrı bir limited şirket statüsünde faaliyetlerini sürdürecek. Yapılan yeni düzenlemeye karşın birimin mülkiyeti yüzde yüz Bosch Grubu bünyesinde kalmaya devam edecek.

Bosch yönetimi, gerçekleşen hukuki ayrışmanın herhangi bir hisse satışı veya halka arz (IPO) hazırlığı niteliği taşımadığını duyurdu.

ÇİNLİ ÜRETİCİLERİN BASKISI KARARDA ETKİLİ OLDU

Söz konusu karar, küresel otomotiv pazarında Çin menşeili üreticilerin sunduğu fiyat avantajları ve geleneksel araç üreticilerinin tedarikçilere yönelik maliyet düşürme taleplerinin arttığı bir dönemde hayata geçirildi.

Bünyesinde elektrikli araç teknolojileri, sürüş destek sistemleri, otomotiv yazılımları ve temel parça bileşenlerini barındıran Bosch Mobility'nin; yeni yapılanma ile operasyonel esnekliğini artırması ve pazardaki değişimlere daha hızlı yanıt vermesi amaçlanıyor.