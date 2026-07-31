Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ilk kez deneme amacıyla ekimi gerçekleştirilen dal darında hasat dönemi başladı.

Kuş yemi olarak kullanılan ve yüksek katma değer sunan ürün, tarladan kilogramı 4 dolardan alıcı bularak Avrupa, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ihraç edildi.

100 DEKARLIK ALANDA DENEME ÜRETİMİ YAPILDI

Kadirli'ye bağlı Hardallı köyünde girişimci üreticiler Şaban ve Yasin Kayışoğlu tarafından yaklaşık 100 dekarlık alanda deneme üretimi gerçekleştirildi.

Geleneksel tarım ürünlerinin dışına çıkan üreticiler, ihracat potansiyeli yüksek olan dal darısını yetiştirerek ilk hasatlarını yaptı.

ÜRÜNLER YURT DIŞINA GÖNDERİLDİ

Hasat edilen yaklaşık 300 kilogram dal darısı, kilogramı 4 dolar fiyatla Avrupa, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ihraç edildi. Ürünün yurt dışından yoğun ilgi görmesi, bölgede alternatif tarım ürünlerine yönelik umutları artırdı.

Hasat çalışmalarını Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Rüştü Özeser de yerinde inceleyerek üreticilerden bilgi aldı.

İTHAL EDİLEN BİR ÜRÜN

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Rüştü Özeser, alternatif ürünlerin bölge tarımı açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, bu üretimin diğer çiftçilere de örnek olmasını beklediklerini söyledi.

Hava koşullarının verimi olumsuz etkilediğini ifade eden Özeser, normal şartlarda 100 dekarlık alandan yaklaşık 600 kilogram ürün alınmasının beklendiğini ancak bu yıl 300 kilogram rekolte elde edildiğini dile getirdi.

Dal darısının Türkiye'de büyük ölçüde ithal edilen bir ürün olduğuna dikkat çeken Özeser, özellikle Çin'de yaygın şekilde üretildiğini ve dünya pazarına sunulduğunu belirterek, üretimi gerçekleştiren Şaban ve Yasin Kayışoğlu'na bereketli ve bol kazançlı bir sezon diledi.