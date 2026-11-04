Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, aralarında bombardıman uçakları, savaş jetleri, destek uçakları ile helikopterin bulunduğu askeri hava araçlarının dünden bu sabah saatlerine kadar Tayvan Adası'nın çevresinde 22 uçuşunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, uçuşlardan 14'ünün Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın güneybatı ve doğu bölümlerinde yapıldığı ifade edildi.

SAVAŞ GEMİLERİ DE DEVREYE GİRDİ

Çin'e ait 7 savaş gemisi ile 5 resmi geminin de Ada çevresinde seyrettiği bilgisi verilen açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve devriye uçakları, savaş gemileri ve kıyı füze sistemlerini devreye sokarak yanıt verdiği belirtildi.

ÇİN TOPRAĞI OLDUĞUNU SAVUNUYOR

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor. Tayvan'ın da buna karşılık askeri harcamalarını artırdığı, ABD'den satın aldığı yeni silah sistemleriyle savunma kapasitesini güçlendirmeye çalıştığı gözleniyor.