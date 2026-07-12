Araştırmacılar, sistemlerin geliştirilmesine ilişkin ayrıntıları High Power Laser and Particle Beams dergisinde yayımlanan çalışmada paylaştı. Çalışmaya göre Çin'in son yıllarda geliştirdiği darbeli güç üniteleri, çok kısa sürelerde 100 gigavat seviyesinde enerji üretebiliyor. Bu değer, elektronik sistemler üzerinde ciddi etki oluşturabilecek güç seviyeleri arasında gösteriliyor.

UYDULAR VE ELEKTRONİK SİSTEMLER HEDEFTE

Yüksek güçlü mikrodalga silahları, hedefi fiziksel olarak yok etmek yerine yoğun elektromanyetik enerji göndererek elektronik devreleri bozmayı amaçlıyor. Uzmanlara göre bu teknoloji; haberleşme sistemleri, radarlar, insansız hava araçları ve alçak Dünya yörüngesindeki uydulara karşı kullanılabilecek yeni nesil elektronik harp sistemlerinin temelini oluşturabilir. Araştırmacılar, bu sistemlerin özellikle ABD'nin alçak Dünya yörüngesindeki büyük uydu ağlarını hedef alabilecek kapasitede olduğunu öne sürüyor.

Çalışmada, Starlink gibi binlerce uydudan oluşan ağın bu tür silahların potansiyel hedefleri arasında yer aldığı belirtiliyor. Ancak bu kabiliyetlere ilişkin bağımsız doğrulama henüz bulunmuyor.

SİVİL ALANLARDA DA KULLANILABİLİR

Araştırmayı yürüten ekip, geliştirilen darbeli güç teknolojisinin yalnızca savunma alanında değil, yüksek enerji fiziği, malzeme araştırmaları ve endüstriyel uygulamalarda da kullanılabileceğini belirtiyor. Uzmanlar ise açıklanan teknik verilerin laboratuvar koşullarındaki sonuçlara dayandığını, sistemlerin gerçek savaş ortamındaki performansının ise henüz bilinmediğini vurguluyor.