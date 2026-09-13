Çin'in Sincan bölgesindeki Malan test tesisinde daha önce uydu görüntülerine yakalanan hava aracının yeni fotoğrafları, bu kez havadayken genel tasarımını daha ayrıntılı biçimde ortaya koydu. Pekin yönetimi aracın adını, teknik özelliklerini ve hangi görevlerde kullanılacağını henüz resmi olarak açıklamadı.

KANAT AÇIKLIĞI YAKLAŞIK 52 METRE

WZ-X ilk kez Malan'daki test tesisinde çekilen uydu görüntülerinin incelenmesiyle ortaya çıkmıştı. O dönemde aracın sıra dışı kanat yapısındaki bazı ayrıntıların gerçek tasarım unsurları mı yoksa görüntülerden kaynaklanan bozulmalar mı olduğu tam olarak anlaşılamamıştı.

Yeni görüntüler ise aracın oldukça farklı bir kanat geometrisine sahip olduğunu daha açık şekilde gösterdi. Geniş bir merkez bölümünden başlayan gövde, dışa doğru ilerledikçe çok daha uzun ve dar kanatlara dönüşüyor. Kanatların arka bölümünde ise radar görünürlüğünü azaltmaya yönelik tasarımlarda kullanılan testere dişini andıran bir yapı bulunuyor.

Aracın kanat açıklığının 52-53 metre, gövde uzunluğunun ise yaklaşık 13-14 metre olduğu tahmin ediliyor. Bu ölçüler WZ-X'i şimdiye kadar görüntülenen en büyük Çin yapımı uçan kanat tipi insansız hava araçlarından biri haline getiriyor.

UZUN MESAFELİ KEŞİF İÇİN GELİŞTİRİLDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

WZ-X'in kesin görevi bilinmese de tasarımından yola çıkan uzmanlar aracın yüksek irtifada uzun süre uçabilen bir keşif ve gözetleme platformu olarak geliştirildiğini değerlendiriyor. Böyle bir sistem, geniş bölgeleri takip edebilir ve elde ettiği bilgileri diğer askeri unsurlara aktarabilir.

Aracın iki motorlu olabileceği ve yüksek irtifada uzun süre havada kalmaya uygun şekilde tasarlandığı tahmin ediliyor. Bazı analizlerde çok uzun menzil ve yüksek seyir irtifası değerleri öne sürülse de bunlar Çin tarafından doğrulanmış teknik özellikler değil. WZ-X'in silah taşıyıp taşımadığına ilişkin de şu an için kesin bir bilgi bulunmuyor.

Yeni görüntülerde aracın iniş takımlarının açık olması, WZ-X'in aktif uçuş testlerinden geçirildiğine ilişkin en güçlü işaretlerden biri olarak değerlendiriliyor. Böylece daha önce ağırlıklı olarak uydu görüntülerinden bilinen dev hava aracının geliştirme programında uçuş aşamasına geçtiği daha belirgin hale geldi.