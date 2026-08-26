Pekin'in havadan havaya füze fırlatma kapasitesine sahip bu yeni konsepti operasyonel hale getirmesi durumunda, Hint-Pasifik bölgesindeki hava savunma dengelerinin kökten değişebileceği belirtiliyor.

Bloomberg'in haberine göre bu sistem, geleneksel savaş uçaklarının menzilinin çok ötesine geçerek çatışma bölgelerinin gerisinde bulunan ABD'ye ait tanker, erken uyarı ve komuta uçaklarını doğrudan hedef alma potansiyeli taşıyor.

Pentagon verilerine göre Çin'in mevcut J-16 savaş uçağı ve PL-17 füzeleriyle sağladığı yaklaşık 1.400 kilometrelik menzilin, yeni hipersonik füze ve uzay tabanlı izleme ağlarıyla 2.400 kilometrenin üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor. Çin'in sayısı 500'ü aşan gözetleme uydusu ve ufuk ötesi radar sistemleri de bu uzun menzilli hedefleme ağını destekliyor.

Ancak uzmanlar, teorik füze menzilinin kesin bir vurma başarısı anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Fırlatılışının ardından hedefine ulaşması 20 dakikayı bulabilen balistik sınıfı bir silahın, sürekli hareket halindeki bir uçağı vurabilmesi için kesintisiz ve hatasız bir veri akışına ihtiyacı bulunuyor.

Bu durum, uzun hedefleme zincirinde kopmalar yaşanması veya füzenin manevra yapan hedefi kaçırması riskini beraberinde getiriyor. Yine de füzeden hipersonik süzülme aracı aracılığıyla hava-hava füzesi fırlatma konseptinin dünyada bir ilk olduğu ve bölgesel krizlerde stratejik belirsizlikleri tırmandırabileceği vurgulanıyor.