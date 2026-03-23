Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen bir ihale süreciyle bağlantılı olarak iki dev şirkete yönelik kritik bir yaptırım kararı aldı.

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Çin merkezli CNPC Xibu Drilling Engineering Company Limited ile Xinjiang Zhentong Oil & Gas Co Ltd şirketlerinin Türkiye şubelerine kamu ihalelerinden men cezası verildi.

İhale mevzuatı çerçevesinde uygulanan bu yaptırım uyarınca, söz konusu iki Çinli şirket bir yıl boyunca Türkiye’deki kamu ihalelerine katılamayacak. TPAO’nun ihale süreciyle ilgili yaşanan gelişmeler neticesinde alınan bu karar, enerji sektöründeki denetim ve mevzuat uygulamalarının bir sonucu olarak dikkat çekiyor.