Ticaret savaşları kızışmaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde açıkladığı karşılıklı tarifelerin ardından Çin'den cevap misilleme geldi. Çin'in hamlesi sonrası ABD borsalarında sert düşüşler görüldü.

Trump Çarşamba günü ABD ithalatının çoğuna yüzde 10 gümrük vergisi ve düzinelerce ülkeye çok daha yüksek vergiler uygulayarak 100 yıldan uzun süredir görülen en dik ticaret engellerini kaldırdı . Çin'in Cuma günü aynı şekilde verdiği yanıt, yatırımcıların tam teşekküllü bir küresel ticaret savaşının yolda olduğuna dair en büyük korkularını doğruladı.

Deutsche Bank'ın döviz araştırmaları küresel başkanı George Saravelos, "Piyasa tek bir şey yapıyor: Küresel durgunluğu fiyatlıyor" dedi.

Cuma günü ABD ekonomisinin Mart ayında beklenenden çok daha fazla istihdam yarattığını gösteren veriler , havayı pek de iyileştirmedi.

Avrupa'nın STOXX 600 .STOXX endeksi , Perşembe günü düştükten sonra yüzde 4,2 düştü ve 2020'de COVID-19 salgınından bu yana en büyük günlük düşüşünü yaşama yolundaydı. Japonya'nın Nikkei 225 .N225 endeksi, üst üste ikinci seansta gece boyunca yüzde 2,8 düştü.

ABD S&P 500 vadeli işlemleri ESc1, nakit endeksinin Perşembe günü yüzde 4,8 düşmesinin ardından yüzde 2,5 düştü - 2020'den bu yana en büyük düşüş - Nasdaq vadeli işlemleri NQcv1 ise yüzde 2,6 düştü.

WisdomTree'de hisse senedi stratejisti ve ekonomisti olan Aneeka Gupta, "Eğer müzakerelerin başladığını veya Trump'ın bu tarifelerden bazılarını geri çektiğini görürsek, satış dalgasını hafifletmenin tek olası yolu bu olur" dedi.

"Ama şimdilik bu pek olası görünmüyor."

ABD hisse senetlerindeki beklenen oynaklığı ölçen ve yakından takip edilen VIX endeksi .VIX , Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkarak 38'e çıktı.

Brent ham petrolün varil fiyatı LCOc1, varil başına 65 doların altına düşerek son dört yılın en düşük seviyesine geriledi.

GÜVENLİ LİMANLAR RALLİSİ

Cuma günü yatırımcılar, bu yıl Federal Rezerv'in faiz oranlarında yaklaşık 110 baz puanlık bir indirime gideceğini fiyatladılar . Bu rakam Çarşamba günkü 75 baz puanlık rakamdan daha yüksekti ve İngiltere Merkez Bankası ile Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz indirimlerine yönelik bahislerini artırdılar.

Yıllardır ABD hisse senetlerine büyük miktarda para akışı olması ve Amerikan ekonomisinin canlanmasının ardından yatırımcılar paralarını nereye yatıracakları konusunda sıkıntı yaşıyor.

Bu, 10 yıllık ABD devlet tahvili veya Hazine getirisi US10YT=RR'nin Perşembe günü 14 baz puan düştükten sonra 15 baz puan düşerek yüzde 3,92'ye gerilediği devlet tahvili piyasalarına doğru güçlü bir akını tetiklemeye yardımcı oldu. Getiriler, fiyatların tersine hareket eder.

Kredi verenlerin marjlarını düşüren düşük faiz oranları ve büyüme endişeleri bankacılık hisselerini olumsuz etkiledi; Perşembe günü Wall Street kredi verenlerinin sert bir şekilde satış yapması sonrasında STOXX 600 bankacılık endeksi .SX7P yüzde 8 düştü.



ABD ekonomisinin ve piyasalarının sağlığıyla ilgili endişelerin en belirgin işareti, Perşembe günü dolar endeksinde =USD'de yaşanan yüzde 1,9'luk düşüş oldu . Bu, Kasım 2022'den bu yana en büyük düşüş oldu.

Dolar Cuma günü başlangıçta biraz toparlandı, ancak Çin tarife duyurusundan sonra bu durum azaldı. Euro EUR=EBS Perşembe günü %1,9 yükseldikten sonra son olarak %0,1 yükseldi, dolar endeksi sabit kaldı.

Güvenli liman para birimleri olan Japon yeni ve İsviçre frangı sırasıyla yaklaşık yüzde 0,4 ve yüzde 0,8 arttı JPY=EBS , CHF=EBS . Avustralya doları AUD=D3 - bazen yatırımcıların risk iştahının bir barometresi ve Çin yuanı için bir vekil olarak görülür eksi yüzde 3,2 düştü.

State Street Global Markets Küresel Strateji Başkanı Michael Metcalfe, bu hafta dolardaki zayıflığın dikkat çekici olduğunu söyledi.

"Bu neredeyse ters TINA ticareti gibi," dedi Metcalfe. "Başlangıçtaki TINA ticareti, ABD'ye alternatif olmadığı ve herkesin aniden ABD'deki riskini azaltmak istemesiydi"

Trump'ın 2 Nisan'da gümrük vergilerini açıklamasının ardından tüccarlar faiz indirimi bahislerini artırdı

Trump'ın gümrük vergisi şoku nedeniyle hisse senetleri ve petrol düştükçe güvenli liman varlıkları yükseliyor