Çin yapımı savaş uçaklarının tedariki için hazırlanan ödeme planı da dikkat çekti. Bangladeş'in yüz milyonlarca dolarlık peşinatın ardından iki yıl ödeme yapmayacağı, kalan borcunu ise altı yıllık taksitlerle kapatacağı bildirildi.

2,13 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA PLANI

Bangladeş basınında yer alan son bilgilere göre 20 savaş uçağının alımı için yaklaşık 1,96 milyar dolarlık ana finansman öngörülüyor. Faiz ödemeleriyle birlikte toplam maliyetin 2,13 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Plan kapsamında Bangladeş'in ilk aşamada 392 milyon dolar peşinat ödemesi, ardından iki yıllık ödemesiz dönemden yararlanması öngörülüyor. Kalan tutarın ise altı yıl içerisinde taksitlerle karşılanması planlanıyor.

Uçakların Çin'in devlet kuruluşlarından China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC) aracılığıyla tedarik edilmesi gündemde. İlk teslimatların da 2027 yılında başlaması hedefleniyor.

GELİŞMİŞ RADAR VE FÜZE SİSTEMLERİYLE DONATILDI

Çin tarafından geliştirilen J-10CE, tek motorlu ve tek pilotlu, çok amaçlı bir savaş uçağı olarak öne çıkıyor. Süpersonik hızlara ulaşabilen uçak, hem hava hedeflerine karşı mücadelede hem de kara hedeflerine yönelik operasyonlarda kullanılabiliyor.

AESA radar sistemi sayesinde birden fazla hedefi aynı anda tespit ve takip edebilen J-10CE, uzun menzilli PL-15E ve kısa menzilli PL-10 hava-hava füzeleri taşıyabiliyor. Güdümlü mühimmat kullanabilmesi de uçağın farklı görevlerde değerlendirilmesini sağlıyor.

Bangladeş, yeni uçaklarla envanterindeki eski nesil Çin yapımı F-7 savaş uçaklarının yerini daha modern platformlarla doldurmayı amaçlıyor. Tedarik sürecinin tamamlanması halinde ülkenin hava savunma kapasitesinde önemli bir yenilenme yaşanması bekleniyor.