Maden ihracatı ilk çeyrekte yüzde 14 artarak 1 milyar 565 milyon 237 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, madencilik sektörü ocak-mart döneminde 571 bin 407 ton ihracat gerçekleştirdi.

Sektör bu ürünler karşılığında 1 milyar 565 milyon 237 bin dolar gelir elde etti. Geçen yılın aynı döneminde yurt dışına 492 bin 703 ton ürün göndererek 1 milyar 367 milyon 309 bin dolar kazanan sektör, bu yıl ihracatını miktar bazında yüzde 16, değer bazında ise yüzde 14 yükseltme başarısı gösterdi.

İhracatta en fazla gelir 673 milyon dolarla metalik cevherden sağlandı. Bunu 299 milyon dolarla işlenmiş doğal taş, 284 milyon dolarla endüstriyel mineraller izledi.

Metalik cevher sektör ihracatının yüzde 43'ünü karşıladı.

ÇİN'İN TALEBİ YÜZDE 52 ARTTI

Sektör en çok ürünü 487 milyon dolarla Çin'e gönderdi. Çin'i 121 milyon dolarla komşu ülke Bulgaristan, 120 milyon dolarla ABD ve 72 milyon dolarla İspanya takip etti.

Geçen yılın aynı döneminde 321 milyon dolarlık ürün alan Çin'in ihracatında yüzde 52'lik artış yaşandı.

ÜRETİMİN ARTACAĞI SİNYALİ

31. Marble İzmir-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı açılışına katılan Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, AA muhabirine, ihracat verilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin yer altı kaynakları bakımından zengin olduğunu ancak üretimin istedikleri seviyede gerçekleşmediğini ifade eden Yılmaz, daha fazla üretim için gerekli jeolojik potansiyel, yetişmiş insan gücü ve ticari kabiliyete sahip olunduğunu kaydetti.

Maden üreticilerinin ilk çeyrekte başarılı bir ihracat dönemine imza attığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bütün dünyada, hele ki bizim bulunduğumuz coğrafyada, ateş çemberi içerisinde olduğumuz, kıyametlerin koptuğu bu noktada bizim ilk çeyrekte böyle bir rakamı bulmuş olmamız büyük bir başarı. Böyle bir ateş çemberinde çok iyi orta yolda durarak, ekonomimizi ve ülkemizin genel stratejisini de doğru yöneterek çok ciddi bir fırsat yakalamış olduğumuzu düşünüyorum. Yıl sonu itibarıyla ihracat hedeflerimizin üstüne çıkacağımızı düşünüyoruz. Geçen sene 6,2 milyar dolardı. Bu sene belki biraz daha yükselebilir ama önümüzdeki 5 sene içerisinde 10 milyar dolar hedefi gerçekten hayal değil."

Yılmaz, Çin'deki talep artışına dikkati çekerek, küresel ölçekte özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden taşımacılıkta ve jeopolitik gelişmelerde yaşanan sorunlara rağmen Türkiye'nin süreci ve ilişkileri doğru yöneterek ticaretini koruduğunu, Çin'e ihracatın artmasının bunun bir göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.